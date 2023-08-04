MNC Life Gandeng RSPI Puri Indah Gelar Seminar dan Konsultasi Kesehatan Gratis

JAKARTA - PT MNC Life Assurance menggandeng Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah menyelenggarakan seminar kesehatan dan konsultasi kesehatan gratis bagi para karyawan MNC Group.

Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance Septika Helena mengungkapkan, acara tersebut diselenggarakan untuk memberikan proteksi kepada karyawan, bukan sekedar proteksi financial tapi juga sekaligus kesehatan.

"Target ke depan kita mempunyai visi misi yang sama, bahwa rumah sakit dan mnc life sama-sama ingin agar masyarakat bisa hidup dengan proteksi secara financial dan kesehatan," ujar Septika di iNews Tower, Jumat (4/8/2023).

Adapun tema yang diangkat dari seminar tersebut spesifik membahas penyakit Gerd, atau sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan.

Menurut Septika penyakit tersebut paling rentan menjangkit para pekerja. Sebab terkadang para pekerja bisa saja terlalu fokus sampai lupa untuk memberikan asupan ke tubuh. Sehingga diharapkan dengan diselenggarakannya seminar tersebut dapat memberikan edukasi sekaligus mengingatkan kepada masyarakat untuk memperhatikan pola makannya, meskipun disela-sela kesibukan bekerja.