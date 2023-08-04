Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Izin Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit?

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:37 WIB
Kapan Izin Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit?
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menyatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat ini masih dilakukan uji coba sarananya.

Di mana izin operasional KCJB isal mengatakan bahwa setelah proses uji coba sarananya berjalan dengan lancar maka pihaknya akan mengeluarkan izin operasional tersebut.

"Kereta izin masih berjalan, prosesnya masih uji coba, hari ini kita masih uji coba dinamis untuk sarananya," kata Risal di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (4/8/2023).

Meski begitu, ia belum dapat memastikan apakah izin tersebut akan keluar sebelum masa operasional untuk masyarakat pada 18 Agustus 2023.

"Kita tunggu ya, kalau semuanya berjalan baik, kita akan keluarkan izin operasinya," katanya.

Telusuri berita finance lainnya
