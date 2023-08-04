LRT Jabodebek Pakai Sistem AI, Wamen BUMN: Kayak Ghost Train

JAKARTA - Light Rail Trainset atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek didukung oleh teknologi canggih atau artificial intelligence (AI).

Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa operasional LRT Jabodebek dikontrol oleh teknologi tinggi, baik saat kereta keluar dan balik lagi ke Depo di bawah pengawasan AI.

"Jadi kereta ini nanti kan deponya di Bekasi, dia pagi-pagi akan menyalakan mesin sendiri, di bangun sendiri, ngantri sendiri, kereta satu nama, dua mana dan sebagainya," ucap tiko, ditulis Jumat (4/8/2023).

"Dia (LRT) beroperasi seharian muter-muter, tanpa ada orang, akhir hari dia akan balik lagi ke garasi akan parkir satu-satu sendiri lagi, dan matiin mesin sendiri, ini kayak ghost train," katanya melanjutkan.

LRT Jabodebek menggunakan teknologi generasi ke-3 atau GoA Level 3. Dengan teknologi ini, kereta dapat dioperasikan tanpa masinis. Teknologi tersebut lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel.