HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Pakai Sistem AI, Wamen BUMN: Kayak Ghost Train

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:38 WIB
LRT Jabodebek Pakai Sistem AI, Wamen BUMN: Kayak <i>Ghost Train</i>
LRT Jabodebek. (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA - Light Rail Trainset atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek didukung oleh teknologi canggih atau artificial intelligence (AI).

Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa operasional LRT Jabodebek dikontrol oleh teknologi tinggi, baik saat kereta keluar dan balik lagi ke Depo di bawah pengawasan AI.

 BACA JUGA:

"Jadi kereta ini nanti kan deponya di Bekasi, dia pagi-pagi akan menyalakan mesin sendiri, di bangun sendiri, ngantri sendiri, kereta satu nama, dua mana dan sebagainya," ucap tiko, ditulis Jumat (4/8/2023).

"Dia (LRT) beroperasi seharian muter-muter, tanpa ada orang, akhir hari dia akan balik lagi ke garasi akan parkir satu-satu sendiri lagi, dan matiin mesin sendiri, ini kayak ghost train," katanya melanjutkan.

 BACA JUGA:

LRT Jabodebek menggunakan teknologi generasi ke-3 atau GoA Level 3. Dengan teknologi ini, kereta dapat dioperasikan tanpa masinis. Teknologi tersebut lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel.

Halaman:
1 2
