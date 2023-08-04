Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Longspan LRT Jabodebek Disebut Salah Desain, Erick Thohir: Ini Pembelajaran Bukan Saling Menyalahkan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:04 WIB
Longspan LRT Jabodebek Disebut Salah Desain, Erick Thohir: Ini Pembelajaran Bukan Saling Menyalahkan
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait bentang panjang (longspan) Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek di ruas Kuningan, Jakarta Selatan, yang disebut-sebut salah desain.

Menurutnya, kesalahan tersebut merupakan hal lumrah dalam pengerjaan proyek. Adapun informasi salah desain longspan LRT Jabodebek disampaikan Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko.

Erick menegaskan pernyataan Tiko tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun. Justru memuat unsur pelajaran dan informasi bagi perusahaan pelat merah.

Di mana,membangun infrastruktur itu harus melihat banyak aspek agar proyek dapat diselesaikan dengan maksimal.

"Padahal sama seperti saya ketika kumpulkan direksi saya kadang-kadang bicara keras, tetapi konteksnya tidak ada maksud mendiskriminasi siapapun, ini pembelajaran kita semua," ungkap Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement