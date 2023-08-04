Longspan LRT Jabodebek Disebut Salah Desain, Erick Thohir: Ini Pembelajaran Bukan Saling Menyalahkan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait bentang panjang (longspan) Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek di ruas Kuningan, Jakarta Selatan, yang disebut-sebut salah desain.

Menurutnya, kesalahan tersebut merupakan hal lumrah dalam pengerjaan proyek. Adapun informasi salah desain longspan LRT Jabodebek disampaikan Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko.

Erick menegaskan pernyataan Tiko tidak bermaksud menyalahkan pihak mana pun. Justru memuat unsur pelajaran dan informasi bagi perusahaan pelat merah.

Di mana,membangun infrastruktur itu harus melihat banyak aspek agar proyek dapat diselesaikan dengan maksimal.

"Padahal sama seperti saya ketika kumpulkan direksi saya kadang-kadang bicara keras, tetapi konteksnya tidak ada maksud mendiskriminasi siapapun, ini pembelajaran kita semua," ungkap Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jumat (4/8/2023).