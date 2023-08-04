Gandeng MNC Life Gelar Seminar Kesehatan, RSPI Ungkap Penyakit Rentan Serang Generasi Muda

JAKARTA - Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah mengelar seminar sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bersama PT MNC Life Assurance (MNC Life).

Seminar tersebut spesifik membahas penyakit GERD (Gastroesophageal reflux disease) atau asam lambung yang rentan menjangkit para generasi muda.

BACA JUGA: MNC Life Gandeng RSPI Puri Indah Gelar Seminar dan Konsultasi Kesehatan Gratis

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Gastroenterohepatologi RS Pondok Indah (RSPI) Puri Indah dr. Duddy Mulyawan I. K. Djajadisastra menjelaskan penyakit tersebut kerap menjangkit masyarakat di usia produktif akibat pola makan yang tidak teratur.

Duddy melihat, saat ini banyak anak muda terutama mereka yang sudah bekerja dan punya penghasilan kerap mencicipi berbagai jenis makanan, alias wisata kuliner. Padahal kegiatan cukup memoengaruhi terhadap kinerja lambung dan akhirnya menimbulkan GERD.

"Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menjadi cukup bijak untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan dapat mengonsumsi makanan dengan aman sehingga tidak menimbulkan penyakit di kemudian hari," ujar Duddy di iNews Tower, Jumat (4/8/2023).