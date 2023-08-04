Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rombak Direksi Jasindo, Erick Thohir Tunjuk Orang Ini Jadi Direktur

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:05 WIB
Rombak Direksi Jasindo, Erick Thohir Tunjuk Orang Ini Jadi Direktur
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak Dewan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dari perubahan itu, ada satu nama baru yang bergabung ke dalam manajemen anak usaha Indonesia Financial Group (IFG) itu.

Di mana, Erick mengangkat Jhon Harlen Butar Butar sebagai Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo. Jhon menggantikan Bayu Rafisukmawan yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Perubahan direksi ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para pemegang saham perusahaan.

Keputusan itu berupa SK Nomor SK222/MBU/08/2023 dan Nomor 19/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia.

"Segenap manajemen Indonesia Financial Group (IFG) mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Rafisukmawan atas kontribusi dan dedikasinya selama ini, sehingga membuat kinerja perusahaan semakin maju," ujar Sekretaris Perusahaan IFG, Oktarina Dwidya Sistha melalui keterangan pers, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
