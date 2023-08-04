Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Isu Gaji Ahok Miliaran Rupiah, Pertamina Buka Suara

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:11 WIB
Heboh Isu Gaji Ahok Miliaran Rupiah, Pertamina Buka Suara
Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa informasi yang beredar di media terkait gaji atau honorarium Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama tidak tepat.

Dia menuturkan, besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan berlaku setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Penetapan, lanjut dia mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

“Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium Komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar,” jelasnya, Jumat (4/8/2023).

Menurut Fadjar, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman:
1 2
