Bisakah 1 Akun Gojek untuk 2 HP Sekaligus?

JAKARTA - Bisakah 1 akun Gojek untuk 2 HP sekaligus? Gojek perusahaan teknologi terkenal asal Indonesia yang berdiri pada tahun 2010.

Berfokus pada layanan ojek online, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini terus berkembang menjadi platform layanan berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan lainnya.

BACA JUGA: Menguak Tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek

Banyak orang mempertanyakan mengenai apakah akun Gojek bisa digunakan 2 hp atau tidak. Hal ini menjadi pertanyaan yang cukup sering dipertanyakan.

Saat awal pendaftaran akun gojek sendiri, memang tak memerlukan KTP. Untuk pendaftaran awal, hanya memerlukan nama dan nomor HP saja.

Tetapi, saat ingin melakukan upgrade aplikasi, KTP menjadi hal yang cukup penting. Saat verifikasi data, pengguna akan diminta untuk melakukan selfie dengan KTP asli.