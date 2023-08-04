Disebut Punya Gaji Rp8,3 Miliar, Ahok: Semoga Kenyataan

JAKARTA - Viral gaji atau honorarium Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) mempunyai gaji mencapai Rp8,3 Miliar per Bulan.

Dikonfirmasi oleh MNC Portal Indonesia (MPI), Ahok menyampaikan bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar. Meski demikian Ahok berharap suatu saat hal tersebut bisa benar-benar terjadi.

"Saya berdoa semoga suatu hari jadi kenyataan," kata Ahok kepada MPI, Jumat (4/8/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, gaji yang ia terima hanya sekitar Rp170 juta per bulan sedangkan bonus yang didapatkan hanya 45% dari bonus direktur utama (dirut).

"Bonus yang ditulis itu dasarnya 1% dari keuntungan tetapi dibagi buat direksi sampai SVP (Senior Vice President, VP (Vice President) Manager, sampai komisaris. Dan komisaris dapatnya hanya 45 persen dari bonus dirut," terangnya.