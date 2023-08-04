Adu Besar Penghasilan Driver Gojek, Maxim dan Grab, Ternyata Ini yang Paling Banyak

JAKARTA – Adu besar penghasilan driver Gojek, Maxim, dan Grab, ternyata ini yang paling banyak.

Profesi ojek online atau ojol saat ini banyak diminati karena jam kerja yang fleksibel, juga dapat memberikan penghasilan yang besar.

Berikut dirangkum Okezone dari berbagai sumber perbandingan besar penghasilan dari Gojek, Maxim, dan Grab. Siapa yang paling besar?

Melansir konten YouTube Shorts Koplojowo, Jum'at (4/8/2023), diwawancarai tiga pengemudi dari platform ojol yang berbeda dan ditanyai berapa penghasilan yang mereka dapatkan sehari-hari.

BACA JUGA: Menguak Tarif Okejek Pesaing Grab dan Gojek

Dalam video tersebut, seorang pengemudi Gojek diketahui bisa mendapatkan penghasilan Rp100.000 dalam sehari.