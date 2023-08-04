Cara Cek Tarif Maxim Motor dan Mobil per Km Terbaru

JAKARTA – Cara cek tarif Maxim motor dan mobil per Km terbaru. Maxim sebenarnya memiliki aplikasi sendiri dan bisa menghitung tarif motor dan mobil per KM.

Platform yang berasal dari Rusia ini telah beroperasi di banyak negara, salah satunya Indonesia.

Maxim menjadi aplikasi transportasi online yang digemari saat ini karena tarifnya yang jauh lebih murah dibanding aplikasi pesaingnya, Gojek dan Grab.

Lantas, berapa tarif motor dan mobil Maxim per KM nya? Berikut diulas Okezone, Jumat (4/8/2023).

Adapun ketentuan tarif Maxim di berbagai daerah berbeda-beda. Untuk tarif di daerah dengan biaya hidup murah, tarif Maxim pun akan lebih murah. Misal di Yogyakarta dan Kota Blitar sama, yakni Rp8.900.