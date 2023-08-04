Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Mengenal Siapa Pemilik Mie Sedaap dan PT Wings Group

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:40 WIB
Mengenal Siapa Pemilik Mie Sedaap dan PT Wings Group
Ilustrasi (Foto:Okezone)
JAKARTA- Mengenal siapa pemilik mie Sedaap menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan salah satu makanan instan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia.

Apalagi, makanan ini sudah tersebar luas hingga di dunia. Tidak heran, beberapa orang ingin tahu siapa yang membuat rasa mie Sedaap.

Adapun siapa pemilik mie Sedaap adalah Wings Group.Perusahaan ini didirikan oleh Harjo Sutanto bersama sahabatnya yakni Johannes Ferdinand Katuari.

Namun setelah kematian Harjo, Johannes mengambil alis Wings Group bersama sang anak Eddy William Katuari.

Sehingga pemilik dari mie Sedaap sekaligus Wings Group saat ini ialah Johannes Ferdinand Katuar. Saat ini bisnis tersebut telah dilanjutkan oleh sang anak Eddy William Katuari.

Halaman:
1 2
