Mie Apa yang Pertama di Indonesia? Ini Jawabannya

JAKARTA -Mie apa yang pertama di Indonesia? ini jawabannya menarik untuk diulas. Pasalnya, makanan instan ini memiliki banyak peminatnya, dikarenakan harganya murah serta rasanya yang enak.

Lantas mie apa yang pertama di Indonesia? ini jawabannya adalah Supermi. Dalam laman website resminya, perusahaan mengklaim Supermi adalah mie pertama di Indonesia.

Supermi adalah pionir mie instan di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968. Hingga kini, Supermi tetap hadir untuk menambah kehangatan untuk keluarga di seluruh Indonesia dengan aneka rasa yang lekat di hati.

Hingga kini, Supermi terus berinovasi mengembangkan produknya dengan menawarkan produk-produk mi instan yang tidak hanya enak tapi juga baik.

Produk mi instan legendaris Supermi akan terus setia menemani dan menjadi andalan masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi.Supermi hadir dengan Rasa kaldu Ayam, salah satu produk terfavorit keluarga indonesia hingga kini.