Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pengusaha Muda BRILian 2023, BRI: Bantu UMKM Naik Kelas

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |12:21 WIB
Pengusaha Muda BRILian 2023, BRI: Bantu UMKM Naik Kelas
Pengusaha Muda BRILian 2023. (Foto: Okezone/Zuhirna Wulan Dilla)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI kembali mengadakan program Pengusaha Muda BRILian 2023.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah (BKM) Bank BRI, Amam Sukriyanto mengatakan kalau program ini memberi banyak dampak baik untuk UMKM di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Ini adalah salah satu program yang kita buat di 2022 kemarin dan kita gelar kembali di 2023 untuk mengulang kesuksesan di tahun lalu. Karena tahun lalu kita berhasil mendorong banyak pengusaha muda Indonesia yang naik kelas," ujarnya saat ditemui di Gedung BRI I, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Dia menyebut kalau dalam memajukan UMKM Indonesia tak hanya soal modal, tapi bagaimana memberdayakan mereka agar tetap kompetitif dan konsisten.

"Jadi BRI tak hanya memberi modal ke pengusaha tapi mengempower mereka berbagai macam pendidikan, dan tujuannya mempercepat pengusaha muda naik kelas. Karena tujuan akhir dari program ini agar mereka naik kelas," jelasnya.

 BACA JUGA:

Dia pun berharap kalau dalam program Pengusaha Muda BRILian 2023 di tahun ini akan semakin banyak mejangkau UMKM untuk dapat eksis dan tembus pasar global.

"Kita di dalam PMB ini memberikan pengetahuan target pasar riset konsumen dan mempertajam brand. Dan memberikan wawasan hukum, memperkuat kewirausahaan dan bagaimana menembus pasar lokal dan ekspor," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/470/3177904/bri-FGMN_large.jpg
Salurkan Rp14,6 Triliun, Ini Strategi BRI Jaga Kualitas Pembiayaan KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/455/3170615/nelayan-tIUc_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp114,2 Triliun ke 2,5 juta Debitur UMKM hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170343/bri-u3oQ_large.jpg
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement