Pengusaha Muda BRILian 2023, BRI: Bantu UMKM Naik Kelas

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI kembali mengadakan program Pengusaha Muda BRILian 2023.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah (BKM) Bank BRI, Amam Sukriyanto mengatakan kalau program ini memberi banyak dampak baik untuk UMKM di Indonesia.

"Ini adalah salah satu program yang kita buat di 2022 kemarin dan kita gelar kembali di 2023 untuk mengulang kesuksesan di tahun lalu. Karena tahun lalu kita berhasil mendorong banyak pengusaha muda Indonesia yang naik kelas," ujarnya saat ditemui di Gedung BRI I, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Dia menyebut kalau dalam memajukan UMKM Indonesia tak hanya soal modal, tapi bagaimana memberdayakan mereka agar tetap kompetitif dan konsisten.

"Jadi BRI tak hanya memberi modal ke pengusaha tapi mengempower mereka berbagai macam pendidikan, dan tujuannya mempercepat pengusaha muda naik kelas. Karena tujuan akhir dari program ini agar mereka naik kelas," jelasnya.

Dia pun berharap kalau dalam program Pengusaha Muda BRILian 2023 di tahun ini akan semakin banyak mejangkau UMKM untuk dapat eksis dan tembus pasar global.

"Kita di dalam PMB ini memberikan pengetahuan target pasar riset konsumen dan mempertajam brand. Dan memberikan wawasan hukum, memperkuat kewirausahaan dan bagaimana menembus pasar lokal dan ekspor," ucapnya.