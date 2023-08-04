Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Wilayah Ini Jadi Incaran Bule Beli Rumah di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:21 WIB
3 Wilayah Ini Jadi Incaran Bule Beli Rumah di Indonesia
Wilayah Ini Incara Bule Beli Rumah di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fitrah Nur mengungkapkan tiga wilayah yang paling dicari Warga Negara Asing untuk membeli rumah di Indonesia.

Ketiga wilayah tersebut, Jakarta, Bali, dan Batam. Hal itu disebabkan karena ketiga kota tersebut menjadi pusat perekonomian hingga wisata yang cukup menarik bagi para WNA.

"Ada tiga kota favorit kepemilikan WNA beli rumah, yakni di Jakarta, Bali, dan Batam," kata Fitrah saat jadi pembicara di acara Sosialisasi Peraturan Kepemilikan Hunian Untuk Orang Asing di Grand Sheraton Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Fitrah mengungkapkan, Jakarta menjadi wilayah utama pilian WNA membeli rumah karena Jakarta menjadi pusat bisnis, pusat perbelanjaan, dan adanya sekolah internasional di sana.

Sementara Bali, banyak WNA yang tertarik karena menjadi pusat wisata favorit. Dibanding Jakarta, harga properti di Bali juga lebih terjangkau dan cukup potensial untuk dijadikan instrumen investasi maupun hunian.

Wilayah ketiga adalah Batam. Lokasi ini banyak dilirik WNA karena menjadi pusat bisnis logistik utama di Indonesia bagi 700 perusahaan internasional di bidang elektronik ke perusahaan jasa konstruksi kapal. Lokasi Batam juga dinilai strategis karena berdekatan dengan Singapura yang menjadi hub utama perdagangan dunia.

"Sebenarnya satu lagi, Puncak (jadi favorit WNA beli rumah), tapi tak terdeteksi," pungkasnya.

Sekedar informasi tambahan, pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 diatur bahwa kepemilikan hunian atau tempat tinggal bagi warga asing dibolehkan dengan batasan-batasan, salah satunya batasan harga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement