Wapres: Pemindahan IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru

IKN jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Foto: Setwapres)

JAKARTA – Pemindahan IKN Nusantara menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kawasan Provinsi Kalimantan Timur akan menjadikan magnet pertumbuhan ekonomi baru.

"Kawasan Provinsi Kalimantan Timur telah sah menjadi lokasi Ibu Kota Negara Nusantara. Pemindahan IKN akan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur magnet pertumbuhan ekonomi baru," kata Wapres saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023).

Langkah ini, kata Wapres, akan mendorong arus perdagangan, meningkatkan investasi di daerah, serta menurunkan kesenjangan antarwilayah.

"Efek berganda juga akan muncul, yaitu pembangunan yang lebih menyebar ke pelosok NKRI, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, demi merealisasikan visi Indonesia 2045," kata Wapres.

Selain itu, Wapres mengatakan tujuan pembangunan IKN juga sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan universal, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan.

"Oleh sebab itu, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah juga didorong untuk lebih berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur," paparnya.