Wapres Sebut Pembangunan IKN Sejalan dengan Konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah

JAKARTA - Tujuan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

"Tujuan pembangunan IKN juga sejalan dengan konsep ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan universal, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan," ungkap Wapres, Jumat (4/8/2023).

Oleh sebab itu, kata Wapres, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah juga didorong untuk lebih berkembang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

"Potensi lokal yang besar berpadu dengan semangat tinggi Pemerintah Daerah, sejatinya menjadi energi positif bagi lahirnya sumber pertumbuhan baru dan penguatan ketahanan ekonomi wilayah," katanya.

BACA JUGA: BVI Gandeng Siswa SMA Pradita Dirgantara Jadi Sustainable Pengembangan IKN Nusantara

Wapres pun mengatakan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di daerah yang dikenal sebagai Benua Etam harus terus dikelola secara berkelanjutan dan inklusif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengapresiasi kerja sama Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan melalui sejumlah program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini," papar Wapres.