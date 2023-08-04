5 Daerah Pencetak Orang Kaya di Kalimantan Timur

JAKARTA - Deretan 5 daerah pencetak orang kaya di Kalimantan Timur menarik untuk diulas. Adapun, Kalimantan Timur (Kaltim) mempunyai luas 127.347 kilometer persegi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Sebagai informasi Pulau Kalimantan terdiri atas 5 provinsi, salah satunya Kaltim. Sebagai letak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltim memiliki PDRB yang cukup terbilang tinggi.

Berikut 5 daerah pencetak orang kaya di Kalimantan Timur dilansir dari berbagai sumber:

1. Balikpapan

Balikpapan adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan.

Apalagi beberapa pengusaha sukses juga berasal dari Balikpapan sebut saja Eka Tjipta Widjadja. Eka yang merupakan seorang pengusaha di kota Balikpapan sekaligus konglomerat di Indonesia memiliki kekayaan mencapai USD10,8 miliar atau setara Rp161 triliun (kurs Rp14.952 per USD).