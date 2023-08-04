Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun IKN, Menteri ATR: Pemda Kaltim Tolong Amankan Aset-Aset Daerah

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:01 WIB
Bangun IKN, Menteri ATR: Pemda Kaltim Tolong Amankan Aset-Aset Daerah
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengimbau pada seluruh perangkat daerah Kalimantan agar menyelamatkan aset-aset milik Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Hal itu bertujuan untuk memuluskan jalan dalam program pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di tanah Borneo.

"Ini sangat penting, ATR/BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensertifikatkan aset-aset, yang selama ini juga kita kesulitan," kata Hadi saat menghadiri acara penyerahan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023).

Hadi meminta untuk melakukan beberapa langkah dalam penyelamatan BMN dan BMD, pertama untuk lebih dulu mengetahui letak aset, lalu mengetahui luasnya setelah itu batas dari aset-aset tersebut.

"Oleh sebab itu kami meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Berkerjasama di lapangan untuk mengamankan aset-aset ini," katanya.

Hadi juga membeberkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengamankan aset-aset BMN dan BMD yang mana jika dirupiahkan kurang lebih Rp643,9 triliun.

