Bangun IKN, Menteri ATR: Pemda Kaltim Tolong Amankan Aset-Aset Daerah

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengimbau pada seluruh perangkat daerah Kalimantan agar menyelamatkan aset-aset milik Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Hal itu bertujuan untuk memuluskan jalan dalam program pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di tanah Borneo.

BACA JUGA:

"Ini sangat penting, ATR/BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensertifikatkan aset-aset, yang selama ini juga kita kesulitan," kata Hadi saat menghadiri acara penyerahan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (4/8/2023).

Hadi meminta untuk melakukan beberapa langkah dalam penyelamatan BMN dan BMD, pertama untuk lebih dulu mengetahui letak aset, lalu mengetahui luasnya setelah itu batas dari aset-aset tersebut.

"Oleh sebab itu kami meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Berkerjasama di lapangan untuk mengamankan aset-aset ini," katanya.

BACA JUGA:

Hadi juga membeberkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengamankan aset-aset BMN dan BMD yang mana jika dirupiahkan kurang lebih Rp643,9 triliun.