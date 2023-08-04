Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Akhirnya Swasta Sudah Bisa Bangun Proyek IKN

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:44 WIB
Akhirnya Swasta Sudah Bisa Bangun Proyek IKN
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Tadi malam saya bersama Bapak wakil ketua DPRD pak Yuliando bersama para tokoh dan menteri ATR/BPN yang juga hadir menjadi bagian dari sejarah pembangunan ibukota dengan menerima sertifikat HPL IKN," ungkap Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe dalam acara Konsultasi Publik Rancangan UU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ibu Kota Negara yang dipantau secara daring, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

Artinya dengan adanya sertifikat HPL tersebut, pelaku usaha swasta dipastikan akan segera bisa menggarap proyek pembangunan di IKN.

"Ini sesuatu hal baru di mana dengan ada sertifikat ini akselerasi keterlibatan pembangunan oleh pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan dari non APBN akan segera bisa kita wujudkan lebih cepat. Barangnya sudah ditangan kita, kita tinggal bisa mengakselerasi," tuturnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Agung Wicaksono mengatakan 7 perusahaan swasta lokal siap melakukan groundbreaking di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, mulai Agustus dan September 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement