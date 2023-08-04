Promo Kartu Kredit MNC Bank Banyak Penawaran Spesial

JAKARTA - MNC Bank memberikan penawaran menarik dari merchant terkemuka yang dapat dinikmati oleh pemegang Kartu Kredit MNC Bank. MNC Bank telah bekerja sama dengan sejumlah restoran dan kafe terkemuka untuk memberikan penawaran kuliner yang tak bisa dilewatkan.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan berbagai promo Kartu Kredit MNC Bank, pemegang kartu kredit dapat lebih leluasa dalam memilih dan mengatur gaya hidup mereka sesuai dengan preferensi pribadi, sambil tetap menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna.

Dengan berbagai penawaran menarik, pemegang kartu kredit MNC Bank dapat menikmati hidangan lezat dengan harga spesial, diskon eksklusif, dan berbagai keuntungan lainnya.

Berikut adalah deretan promo kartu kredit yang bisa dinikmati nasabah MNC Bank.

1. Promo Makan di El Asador - Kenikmatan bagi Meat Lover

Bagi para pecinta daging, El Asador Restaurant di Kemang Point Building, Lantai GF, Jakarta Selatan, menawarkan promo diskon 10% untuk makan dan minum. Cukup lakukan transaksi dengan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank dan nikmati promo tersebut hingga akhir tahun 2023.