MotionPay Bagi-Bagi Diskon Agustus Merdeka hingga 35%, Cek di Sini

Banyak diskon dan promo di MotionPay (Foto: MNC Media)

JAKARTA – MotionPay bagi-bagi diskon menjelang peringatan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI). Pada momen 17-an, masyarakat Indonesia merayakannya dengan memasang bendera merah putih dan mengikuti beragam perlombaan.

Hal ini telah menjadi budaya yang dilakukan di Tanah Air setiap tahunnya. Tak hanya itu, dalam gegap gempita perayaan kemerdekaan, konsumen juga dimanjakan dengan berbagai promo menarik yang tentunya menguntungkan.

“Untuk turut memeriahkan kemerdekaan RI, MotionPay mengadakan promo Agustus Merdeka. Anda dapat memperoleh diskon hingga 35% untuk beragam merchant yang terdapat pada fitur MotionVoucher di aplikasi MotionPay,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Jumat (4/8/2023).

Promo diskon hingga 35% tersebut dapat diperoleh di berbagai merchant antara lain Haagen Dazs, Nanny’s Pavillon, Funworld, McDonald’s, Yoshinoya, Let’s Toast, Starbucks, H&M, FamilyMart, Es Teler 77, D’Cost, Bakmi GM, dan Flash Coffee. Caranya sangat praktis, Anda hanya perlu mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, pilih merchant Promo Agustus Merdeka yang Anda inginkan. Nominal diskon beragam tergantung jenis voucher yang Anda pilih

2. Klik “Checkout" dan lanjutkan pembayaran

3. Setelah transaksi berhasil, voucher yang dibeli dapat Anda lihat melalui menu My Voucher pada MotionVoucher bagian pojok kanan atas