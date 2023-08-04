Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MotionPay Bagi-Bagi Diskon Agustus Merdeka hingga 35%, Cek di Sini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |15:09 WIB
MotionPay Bagi-Bagi Diskon Agustus Merdeka hingga 35%, Cek di Sini
Banyak diskon dan promo di MotionPay (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAMotionPay bagi-bagi diskon menjelang peringatan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI). Pada momen 17-an, masyarakat Indonesia merayakannya dengan memasang bendera merah putih dan mengikuti beragam perlombaan.

Hal ini telah menjadi budaya yang dilakukan di Tanah Air setiap tahunnya. Tak hanya itu, dalam gegap gempita perayaan kemerdekaan, konsumen juga dimanjakan dengan berbagai promo menarik yang tentunya menguntungkan.

“Untuk turut memeriahkan kemerdekaan RI, MotionPay mengadakan promo Agustus Merdeka. Anda dapat memperoleh diskon hingga 35% untuk beragam merchant yang terdapat pada fitur MotionVoucher di aplikasi MotionPay,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Jumat (4/8/2023).

Promo diskon hingga 35% tersebut dapat diperoleh di berbagai merchant antara lain Haagen Dazs, Nanny’s Pavillon, Funworld, McDonald’s, Yoshinoya, Let’s Toast, Starbucks, H&M, FamilyMart, Es Teler 77, D’Cost, Bakmi GM, dan Flash Coffee. Caranya sangat praktis, Anda hanya perlu mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, pilih merchant Promo Agustus Merdeka yang Anda inginkan. Nominal diskon beragam tergantung jenis voucher yang Anda pilih

2. Klik “Checkout" dan lanjutkan pembayaran

3. Setelah transaksi berhasil, voucher yang dibeli dapat Anda lihat melalui menu My Voucher pada MotionVoucher bagian pojok kanan atas

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement