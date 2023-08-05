Advertisement
HOT ISSUE

Antisipasi Dampak El Nino, 500 Ribu Hektare Lahan Pertanian Direvitalisasi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:18 WIB
MEDAN - Kementerian Pertanian segera merevitalisasi pertanaman di 500 ribu hektare (Ha) lahan pertanian pangan di 6 Provinsi, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan.

Kemudian tiga provinsi di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Lalu ada pula provinsi pendamping yakni Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Banten.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (YSL) saat Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Dampak El Nino di Sumatera Utara(Sumut) bertempat di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut.

Syahrul mengatakan, pemerintah mengajak pemerintah daerah dan petani di Provinsi Sumatera Utara untuk menaikkan indeks pertanaman (IP) di lahan pertanian eksisting. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dampak El Nino pada produksi padi dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok.

“Hari ini saya bersama Bapak Gubernur Sumatera Utara memenuhi perintah Bapak Presiden untuk mempersiapkan seluruh langkah mengantisipasi kebutuhan pangan nasional menghadapi El- Nino,” kata SYL, Sabtu (5/8/2023).

Dia menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, dampak El Nino tidak bisa diprediksi namun upaya mengatasi dampak yang akan terjadi utamanya pada sektor pangan akan dilakukan sedini mungkin. Dengan begitu, kondisi ketersediaan pangan khususnya beras harus bisa dijamin secara maksimal.

Halaman:
1 2
