Pekerja Kebersihan Ini Dapat Hadiah Lotre Rp18,3 Miliar

JAKARTA - Rezeki datang tiba-tiba dan tidak diketahui kapan waktu pastinya. Hal ini dirasakan para petugas kebersihan di Indiayang kegirangan karena ternyata mendapat kabar menang lotre 100 juta rupee atau sekira Rp18,3 miliar dari uang yang dikumpulkan dua bulan lalu.

Pada Juni silam, 11 pekerja kebersihan di Negara Bagian Kerala di India Selatan ini mengumpulkan uang untuk membeli tiket lotre senilai 250 rupee (sekitar Rp45.967) karena tak mampu membeli tiket secara individu.

Di minggu lalu, para pekerja kebersihan ini sangat gembira karena mengetahui nasib mujur berpihak pada mereka. Para perempuan itu menang hadiah utama dengan jumlah berkali-kali lipat dari hasil patungan mereka.

Para perempuan itu adalah bagian dari petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah yang tidak bisa didaur ulang (non-degradable) dari rumah-rumah di kota Parappanangadi di Distrik Malappuram, Negara Bagian Kerala.

Dari pekerjaan mereka sehari-hari, mereka biasanya mendapat upah 250 rupee atau sekitar Rp45.967 per hari yang berasal dari iuran bulanan masing-masing rumah di lingkungan tersebut dan sesekali mendapat uang tambahan dari sampah terpilah yang mereka jual kepada perusahaan lokal.

Dengan upah sebesar ini tentu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, sebagian besar dari para pekerja terpaksa meminjam uang dari bank demi pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya.

Itu sebabnya, mereka kadang-kadang mengumpulkan uang untuk membeli tiket lotre.

Lotre sebenarnya dikategorikan ilegal di sebagian besar negara bagian India. Namun pemerintah Kerala hanya melarang lotre pribadi, sehingga banyak dari mereka membeli tiket secara kelompok.

"Kami pernah memenangkan hadiah sebesar 1.000 rupee (sekitar Rp184.249) dan membagikannya," ujar Radha, yang biasa membeli tiket secara patungan, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (5/8/2023).

Bulan lalu, kelompok tersebut memutuskan patungan 250 rupee untuk membeli tiket lotre edisi khusus musim hujan. Lotre edisi khusus ini biasanya dikeluarkan untuk acara-acara khusus seperti festival.

Kuttimalu, 72 tahun, mengaku awalnya sedih saat Radha mengumpulkan uang sebab pada saat itu dia tak punya cukup uang.

"Cherumannil Baby (anggota lain dari kelompok itu) lalu memberi tahu saya kalau dia punya 25 Rupee dan bersedia meminjamkan saya setengahnya untuk patungan tiket," katanya.