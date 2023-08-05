Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Lebih Murah BBM Pertamina, Shell, BP AKR atau Vivo

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:32 WIB
Cek Lebih Murah BBM Pertamina, Shell, BP AKR atau Vivo
Cek Lebih Murah BBM Pertamina, Shell, Vivo atau BP AKR. (Foto; Okezone.com/BP AKR)
JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR naik per Agustus 2023. Pertamax Turbo, Revvo 90, Shell Super hingga BP 92 semuanya naik di bulan ini.

Sebagai contoh, harga Pertamax Turbo di Jakarta dibanderol sebesar Rp14.400 per liter atau naik Rp400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter pada periode Juli 2023.

Sementara harga Dexlite per 1 Agustus 2023 naik Rp800 per liter menjadi Rp13.950 per liter dari sebelumnya Rp13.150 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan seperti Shell hingga BP AKR. Kemudian, Vivo juga ikut menaikkan harga BBM nya.

Nah, dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini, Sabtu (5/8/2023):

Daftar lengkap Harga BBM di semua SPBU:

Harga BBM Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp13.500 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.400-Rp15.100 per liter

Dexlite (CN 51): Rp13.950-Rp 14.550 per liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp14.350-Rp14.950 per liter

Harga BBM Vivo

Revvo 90 Rp11.200 per liter naik jadi Rp11.300

Revvo 92 Rp12.700 per liter naik jadi Rp13.087

Revvo 95 Rp13.580 per liter naik jadi Rp.13.995

