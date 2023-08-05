Cek Lebih Murah BBM Pertamina, Shell, BP AKR atau Vivo

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR naik per Agustus 2023. Pertamax Turbo, Revvo 90, Shell Super hingga BP 92 semuanya naik di bulan ini.
Sebagai contoh, harga Pertamax Turbo di Jakarta dibanderol sebesar Rp14.400 per liter atau naik Rp400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter pada periode Juli 2023.
Sementara harga Dexlite per 1 Agustus 2023 naik Rp800 per liter menjadi Rp13.950 per liter dari sebelumnya Rp13.150 per liter.
Penyesuaian harga BBM juga dilakukan seperti Shell hingga BP AKR. Kemudian, Vivo juga ikut menaikkan harga BBM nya.
Nah, dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini, Sabtu (5/8/2023):
Daftar lengkap Harga BBM di semua SPBU:
Harga BBM Pertamina
Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
Bio Solar: Rp6.800 per liter
Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter
Pertamax Green (RON 95): Rp13.500 per liter
Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.400-Rp15.100 per liter
Dexlite (CN 51): Rp13.950-Rp 14.550 per liter
Pertamina Dex (CN 53): Rp14.350-Rp14.950 per liter
Harga BBM Vivo
Revvo 90 Rp11.200 per liter naik jadi Rp11.300
Revvo 92 Rp12.700 per liter naik jadi Rp13.087
Revvo 95 Rp13.580 per liter naik jadi Rp.13.995