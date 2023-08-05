Harga Emas Antam Naik Goceng, Segram Jadi Segini

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menguat pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp5.000 menjadi Rp1.074.000 per gram.

Sedangkan, harga jual kembali (buyback) emas batangan Antam hari ini juga naik Rp5.000 menjadi Rp953.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Jumat (4/8) senilai Rp948.000 per gram. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (5/8/2023).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% untuk pemegang NPWP dan 3% untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Sabtu pagi.

- Harga emas 0,5 gram: Rp587.000

- Harga emas 1 gram: Rp1.074.000

- Harga emas 2 gram: Rp2.088.000

- Harga emas 3 gram: Rp3.107.000

- Harga emas 5 gram: Rp5.145.000

- Harga emas 10 gram: Rp10.235.000

- Harga emas 25 gram: Rp25.462.000