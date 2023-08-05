PIS Dorong Ekosistem Blue Carbon di Indonesia, Kurangi Dampak Perubahan Iklim

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) dorong ekosistem blue carbon di Indonesia. Caranya dengan menjaga kelestarian laut, hal ini sekaligus mendukung implementasi Environmental, Social and Governance (ESG) perusahaan serta Net Zero Emission (NZE).

"Selain mendorong green shipping dan green cargo , kami juga berkomitmen mendukung pelestarian laut sebagai blue carbon ecosystem yang akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Termasuk juga konservasi megafauna laut yaitu hiu paus," ujar CEO PIS Yoki Firnandi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PIS dengan Pertamina Foundation untuk komitmen kolaborasi yang bertujuan menjaga kelestarian laut Indonesia sekaligus turut mendukung implementasi ESG serta NZE.

BACA JUGA: Komitmen SKK Migas Turunkan Emisi Karbon

"Sesuai dengan visi PIS maka menjadi bentuk kepedulian perusahaan untuk turut menjaga keberlanjutan lautan Indonesia," katanya.

Kerja sama ini meliputi pelaksanaan nature based solution dan blue carbon.