Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PIS Dorong Ekosistem Blue Carbon di Indonesia, Kurangi Dampak Perubahan Iklim

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:06 WIB
PIS Dorong Ekosistem <i>Blue Carbon</i> di Indonesia, Kurangi Dampak Perubahan Iklim
PIS Dorong Ekosistem Blue Carbon. (foto: Okezone.com/Voice of Youths)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) dorong ekosistem blue carbon di Indonesia. Caranya dengan menjaga kelestarian laut, hal ini sekaligus mendukung implementasi Environmental, Social and Governance (ESG) perusahaan serta Net Zero Emission (NZE).

"Selain mendorong green shipping dan green cargo , kami juga berkomitmen mendukung pelestarian laut sebagai blue carbon ecosystem yang akan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Termasuk juga konservasi megafauna laut yaitu hiu paus," ujar CEO PIS Yoki Firnandi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PIS dengan Pertamina Foundation untuk komitmen kolaborasi yang bertujuan menjaga kelestarian laut Indonesia sekaligus turut mendukung implementasi ESG serta NZE.

"Sesuai dengan visi PIS maka menjadi bentuk kepedulian perusahaan untuk turut menjaga keberlanjutan lautan Indonesia," katanya.

Kerja sama ini meliputi pelaksanaan nature based solution dan blue carbon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184273/digitalisasi_di_sektor_maritim-czGQ_large.png
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement