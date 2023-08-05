Daftar 15 Tol Baru yang Segera Diresmikan dan Beroperasi hingga Akhir 2023

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat akan ada 15 ruas tol baru sepanjang 388 kilometer (Km) yang tatget konstruksi segera rampung di tahun ini.
Di antara ruas-ruas tersebut ada yang sudah mulai rampung pada kuartal II tahun dan sudah mulai beroperasi. Kemudian ada juga beberapa ruas tol yang ditargetkan rampung pada kuartal IV mendatang.
"Untuk sisa tahun 2023, panjang tol yang akan diselesaikan 388 km di 15 ruas yang berbeda, termasuk ruas Cigombong - Cibadak yang kemarin diresmikan Pak Presiden," ujar Endra Juru Bicara PUPR Endra S Atmawidjaja, Sabtu (5/8/2023).
Lebih lanjut, Endra merinci, untuk ruas tol yang rampung pada kuartal II 2023 antara lain, Pasuruan - Probolinggo seksi 4A (Probolinggo - Timur - Gending) sepanjang 8,5, Cisumdawu seksi 4 - 6 (Cimalaka - Dawuan) sepanjang 28,2 km, Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Prapat Seksi 1 dan 2 (Tebing Tinggi - Indrapura) sepanjang 38,45 km.
Kemudian ada ruas tol Cinere - Jagorawi seksi 3B Krukut - Limo sepanjang 2 km, Simpang Indralaya - Muara Enim seksi 1 (Simpang Indralaya Prabumulih) sepanjang 64,7 km, Ciawi - Sukabumi seksi 2 (Cigombong - Cibadak) sepanjang 11,90 km, dan Binjai - Langsa seksi 2 (Stabat - Tanjung Pura) sepanjang 26,20 km.