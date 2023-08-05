Viral! Ada Lalat Hijau di Air Kemasan Gelas, Netizen: Kok Bisa?

Viral Ada Lalat di Dala Air Kemasan Gelas. (foto: Okezone.com/X)

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial (Medsos) yang menunjukan ada lalat hijau di dalam kemasan air gelas.

Dalam video tersebut terlihat lalat berwarna hijau ada di dalam air kemasan gelas yang belum dibuka.

"Viral ada lalat kemasan air mineral," tulis video yang diunggah @*R*J*L*D di akun X.

Okezone pun mengkonfirmasi video viral tersebut ke Corporate Communications Director Aqua Arif Mujahidin. Dirinya mengaku belum bisa mengkonfirmasi apapun.

Namun, kata Arif, bila konsumen menemukan produk yang tidak standar bisa segera melaporkan dengan menghubungi layanan Aqua.

"Jika ada konsumen menemukan produk yg tidak standar bisa menghubungi layanan Aqua menyapa untuk ditindaklanjuti dan ditelusuri," ujarnya.

Video unggahan tersebut pun ramai dikomentari banyak netizen. Ada yang bertanya-tanya kenapa lalat bisa masuk ke dalam kemasan air gelas tersebut.

"Loh kok bisa," tanya @jevdai.