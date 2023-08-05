Seleksi CPNS 2023, Menpan RB: Semua Fair dan Tidak Bisa Titip-menitip

JAKARTA - Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 dipastikan adil dan tidak ada oknum yang bermain. Adapun pada CASN tahun ini dibuka 572.496 formasi.

"Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” jelas Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Sabtu (5/8/2023).

Dari 572.496 formasi ini untul 72 instansi. Pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Untuk formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.

Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023.

Formasi ini diputuskan dalam dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023. Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan.

“Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” ujar Anas.

Arah kebijakan kedua, memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.