HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Baru Beroperasi Senin 7 Agustus Pukul 06.00 WIB

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:03 WIB
Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Baru Beroperasi Senin 7 Agustus Pukul 06.00 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Tol Cigombong-Cibadak. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi telah meresmikan Tol Ciawi-Sukabumi Ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 kilometer (Km). Namun tol tersebut baru bisa dioperasikan paling lambat Senin 7 Agustus 2023.

PT Waskita Toll Road ("WTR") melalui anak usahanya PT Trans Jabar Tol (TJT) saat ini siap mengoperasikan jalan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak sepanjang. Rencananya jalan tol tersebut akan dibuka untuk umum paling lambat Senin, 7 Agustus 2023 pukul 06.00 WIB.

Pasca peresmian, antusiasme masyarakat terutama para pengguna jalan di sekitaran Ciawi dan Sukabumi dirasakan begitu besar.

"Kami selaku Manajemen TJT sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar terhadap Tol Ciawi-Sukabumi. Ruas Cigombong-Cibadak ini sedang dalam tahap penyempurnaan sistem dan akan dapat beroperasi paling lambat pada hari Senin, 7 Agustus 2023 pukul 06.00," ujarnya, Direktur Utama TJT, Indhit Pertomo, Sabtu (5/8/2023).

Saat ini, kata Indhit, sedang dilakukan penyempurnaan sistem guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan para pengguna jalan.

Atas nama Manajemen TJT, kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya," katanya.

Dengan adanya pengoperasian ruas Tol Cigombong-Cibadak ini diharapkan dapat memberikan kemudahan konektivitas dari arah Jakarta menuju Sukabumi maupun sebaliknya. Di mana sebelumnya dapat memakan waktu hingga 5 - 6 jam, kini dapat ditempuh dalam kurun waktu 2,5 jam.

Halaman:
1 2
