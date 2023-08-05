Viral! Curhat sang Istri soal Suami Kecanduan Judi Slot hingga Harta Habis

, Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:16 WIB

JAKARTA - Heboh seorang wanita cerita di sosial media karena suaminya kecanduan judi slot.

Diunggah oleh akun Twitter @kegblgnunfaedh, pada Jumat 4 Agustus 2023. Wanita itu membagikan bukti-bukti berupa tangkapan layar dari bukti chat sang suami dengan admin judi hingga sertifikat rumah digadai.

"Mau liat gak akibat suami main slot?” kata wanita itu sambil mengunggah chat sang suami dengan admin judi slot.

Akibat kecanduan judi slot, sang suami mengambil pinjaman di Spinjam sebesar Rp3.750.000.

"Spi jam blm dibayar smpe bunga numpuk,” ujar wanita dalam unggahan Twitter.