HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Penerbangan Ho Chi Minh-Jakarta, Investasi Vietnam dan RI Meningkat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:42 WIB
Ada Penerbangan Ho Chi Minh-Jakarta, Investasi Vietnam dan RI Meningkat
Ada Penerbangan Ho Chi Minh-Jakarta. (Foto; Okezone.com/AP 2)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan penerbangan asal Vietnam, VietJet Air resmi membuka rute terbarunya dari Kota Ho Chi Minh ke Jakarta. Kehadiran rute ini diharapkan meningkatkan kerjasama bilateral antara Vietnam dan Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pembukaan rute baru ini menjadi sentimen positif untuk menarik potensi investasi antara kedua negara hingga mempromosikan destinasi wisata kedua negara tersebut.

"Banyak sekali yang bisa dikerjakan antara Indonesia dengan Vietnam. Vietnam ini menjadi hub perdagangan ke pasar Eropa. Jadi Indonesia bisa mendukung hal tersebut, apalagi kita negara kepulauan," ujar Arsjad Rasjid di Hotel Shangri-La, Sabtu (5/8/2023).

Namun demikian, menurut Arsjad yang paling penting dalam menjalin kerjasama antar negara adalah konektivitas.

Menurutnya, saat ini jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Data dari Google Destination Insight, minat wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia meningkat 36 persen dari Juni hingga Agustus 2022.

Hal ini sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa pada tahun 2022, sektor pariwisata menyumbang 3,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikannya salah satu kontributor utama pendapatan devisa negara.

"Yang paling penting adalah konektivitas, karena kalau tidak ada konektivitas antar dua negara kan susah, sekarang VietJet ini dengan rute Ho Chi Minh ke Jakarta," kata Arsjad.

Ketua Majelis Nasional Vietnam, Vuong Dinh Hue menambahkan Indonesia merupakan mitra penting Vietman untuk kawasan Asia Pasifik. Bahkan menurutnya Indonesia telah menjadi mitra dagang terbesar ke-3 untuk Vietnam di Asean.

Halaman:
1 2
