Bangga Produk dan Wisata Lokal Tingkatkan Kualitas UMKM

JAKARTA - Kementerian ESDM, Pertamina, hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal ini sebagai wujud nyata dalam membangun kebanggaan masyarakat akan produk UMKM dan pariwisata lokal yang berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal dengan selalu mendukung para pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan perluasan akses pasar dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas UMKM yang ada untuk terus bertumbuh.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amin, mengatakan, penyelenggaraan Gerakan Nasional selaras dengan upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan di sektor UMKM dan sektor pariwisata, dengan digelarnya pencanangan Sulawesi Tengah sebagai 1.000 negeri megalith pada Oktober 2023, menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

“Saya berharap, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah unit artisan baik UMKM, IKM maupun pertumbuhan dan peningkatan popularitas destinasi pariwisata lokal serta kesadaran dan kebanggan masyarakat lokal terhadap wisata lokal di Sulteng serta dapat membangun karakter bangga buatan indonesia sejak dini yang ditanamkan kepada anak cucu kita,” ujarnya, Sabtu (5/8/2023).

Berbagai kegiatan flagship ini diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan yang berdampak pada kemajuan UMKM dan Pariwisata di Indonesia serta memberikan inspirasi untuk membangkitkan semangat dan optimisme para pelaku UMKM, sehingga dapat menjadi ajang promosi untuk meningkatkan transaksi penjualan produk-produk lokal khususnya yang telah masuk ke dalam ekosistem digital.

"Hal ini untuk mendukung pencapaian target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2024 yang dicanangkan Pemerintah,” ungkap Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.