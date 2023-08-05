Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bangga Produk dan Wisata Lokal Tingkatkan Kualitas UMKM

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:28 WIB
Bangga Produk dan Wisata Lokal Tingkatkan Kualitas UMKM
Masyarakat Didorong untuk Gunakan Produk UMKM dan Wisata Lokal. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM, Pertamina, hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal ini sebagai wujud nyata dalam membangun kebanggaan masyarakat akan produk UMKM dan pariwisata lokal yang berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk lokal dengan selalu mendukung para pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan perluasan akses pasar dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas UMKM yang ada untuk terus bertumbuh.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma’mun Amin, mengatakan, penyelenggaraan Gerakan Nasional selaras dengan upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan di sektor UMKM dan sektor pariwisata, dengan digelarnya pencanangan Sulawesi Tengah sebagai 1.000 negeri megalith pada Oktober 2023, menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju.

“Saya berharap, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah unit artisan baik UMKM, IKM maupun pertumbuhan dan peningkatan popularitas destinasi pariwisata lokal serta kesadaran dan kebanggan masyarakat lokal terhadap wisata lokal di Sulteng serta dapat membangun karakter bangga buatan indonesia sejak dini yang ditanamkan kepada anak cucu kita,” ujarnya, Sabtu (5/8/2023).

Berbagai kegiatan flagship ini diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan yang berdampak pada kemajuan UMKM dan Pariwisata di Indonesia serta memberikan inspirasi untuk membangkitkan semangat dan optimisme para pelaku UMKM, sehingga dapat menjadi ajang promosi untuk meningkatkan transaksi penjualan produk-produk lokal khususnya yang telah masuk ke dalam ekosistem digital.

"Hal ini untuk mendukung pencapaian target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2024 yang dicanangkan Pemerintah,” ungkap Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement