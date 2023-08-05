Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hasil Tes Online Tahap II Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Diumumkan, Begini Cara Ceknya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:28 WIB
Hasil Tes Online Tahap II Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Diumumkan, Begini Cara Ceknya
Hasil Rekrutmen Bersama BUMN Diumumkan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Peserta yang telah mengikuti online test Rekrutmen Bersama BUMN tahap II bisa segera mengecek email dan website portal resmi RBB 2023. Pasalnya hari ini hasil online test tahap II diumumkan.

Pengumuman online test tahap II ini sudah dikirimkan ke email masing-masing peserta.

"Hari ini! Pengumuman Online Test Tahap II, Rekrutmen Bersama BUMN 2023," demikian dikutip dari Instagram resmi milik Forum Human Capital Indonesia @fhci.bumn, Sabtu (5/8/2023).

Bagi seluruh peserta silakan untuk mengecek email dan website portal resmi RBB 2023 secara berkala.

"Pastikan kamu login menggunakan akun yang telah terdaftar ya, Sobat BUMN & Sobat FHCI!” tulis FHCI BUMN.

Bagi peserta yang berhasil lolos online test bisa mempersiapkan tahapan yang berikutnya.

“Kami ucapkan selamat kepada peserta yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya☺ Bagi peserta yang belum lolos, tetap semangat dan jangan berkecil hati 🤍 Masih banyak kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, melalui Program Unggulan lainnya dari Kementerian BUMN, BUMN, dan FHCI”

Tidak hanya itu, sejak awal dimulainya rekrutmen tahap II ini pihak terkait selalu mengingatkan peserta akan waspada terhadap seluruh jenis bentuk penipuan.

