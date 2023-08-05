Advertisement
SMART MONEY

Spill Gaji Pekerja Tambang, Ternyata sampai Rp75 Juta per Bulan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:26 WIB
<i>Spill</i> Gaji Pekerja Tambang, Ternyata sampai Rp75 Juta per Bulan
Spill Gaji Pekerja Tambang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Pertambangan menjadi salah satu sektor yang memiliki peminat cukup besar. Pasalnya kerja di pertambangan terkenal dengan bayaran yang besar.

Hal tersebut membuat sektor pertambangan seakan menjadi ladang uang bagi para pekerjanya sendiri.

Dilansir melalui Instagram @viralsekali, mengatakan kalau gaji sebulan yang bisa di dapatkan oleh seorang pekerja tambang itu bisa berkisaran Rp60 juta hingga Rp75 juta.

“Waw Pekerja tambang spill gaji sebesar 75 juta per bulan. Mantap ya anak tambang,” tulisan dalam Instagram tersebut.

“Blasting Rp60 juta, Geotech itu ada Rp75 juta, itu belum dinas luar ya," kata salah satu orang dalam video.

Dalam video dari Instagram tersebut, terdapat 4 orang yang bekerja di pertambangan. Mereka bekerja di berbagai bidang dan memiliki besaran gaji yang berbeda-beda juga.

Ada yang bekerja di bidang PIT Control & Houling, Geotech Supervisor, dan Drill Blast (Kepala Gudang Handak).

Sebelum bekerja di bidang tersebut, mereka merupakan seorang mahasiswa di universitas yang berbeda-beda.

