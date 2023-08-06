Seleksi CPNS 2023: 80% untuk Guru, Tenaga Kesehatan dan Honorer

JAKARTA - Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 dilakukan pada September 2023. Seleksi CASN kali ini diprioritaskan untuk formasi guru, tenaga kesehatan dan diutamakan untuk tenaga honorer.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menerangkan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan.

“Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” ujar Anas dikutip Minggu (6/8/2023).

Arah kebijakan kedua, memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital

Anas menambahkan, rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.