Diresmikan Jokowi, Ini Besaran Tarif Tol Bocimi Seksi II

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan rampungnya pembangunan jalan tol Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 2 Cigombong - Cibadak pada Jumat (4/8/2023) kemarin.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menjelaskan saat ini terkait tarif ruas tol tersebut masih dalam tahap pengajuan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Tarif eksisting untuk Seksi 1 Ciawi - Cigombong 15 km adalah Rp1.150/km. Tarif gabungan untuk Ciawi - Cigombong - Cibadak masih belum ditetapkan," kata Endra kepada MNC Portal, Sabtu (5/8/2023).

Jalan Tol Ciawi - Sukabumi terdiri dari 4 seksi dengan total panjang keseluruhan 54 km. Hingga saat ini Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Seksi 2 Cigombong-Cibadak yang diresmikan (4/8/2023) sebelumnya sudah pernah difungsikan untuk memperlancar arus mudik Lebaran 15 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023

Kemudian dua seksi lainnya yakni Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km dengan progres pembebasan lahan 86%, dan Seksi 4 ruas Sukabumi Barat - Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km dengan progres pembebasan lahan 9,9%.

“Kita berharap hingga Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat bisa selesai akhir tahun 2024, artinya sudah melewati titik kemacetan yang parah di Pasar Cibadak,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.