HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Tolak Larangan Impor di Bawah Rp1,5 Juta, Teten: Kita Lindungi Produk Dalam Negeri

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |13:21 WIB
Pengusaha Tolak Larangan Impor di Bawah Rp1,5 Juta, Teten: Kita Lindungi Produk Dalam Negeri
Menkop UKM Teten Masduki (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara terkait adanya penolakan dari asosiasi pengusaha terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020 yang melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari USD100 atau setara Rp 1,5 juta per unit di marketplace.

Menurutnya asosiasi pengusaha yang menolak merupakan orang menjual barang dari produk-produk luar negeri.

"Itu pasti yang keberatan yang jual produk dari luar. Kalau kebijakan kita harga minimal USD100 atau setara Rp1,5 juta untuk lindungi produk-produk dalam negeri," kata Teten ketika ditemui di French Market Emerald, Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (6/8/20223).

Teten mengatakan bahwa jika tidak ada aturan tersebut, maka Indonesia akan dipenuhi dengan produk-produk murahan.

"Jangan sampe lah barang murahan masuk dalam negeri, kan dalam negeri juga sudah bisa bikin," katanya.

Halaman:
1 2
