Bandara VVIP IKN Dikebut, Ditarget Beroperasi Agustus 2024

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta adanya percepatan pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) Ibu Kota Nusantara (IKN) VVIP baik dari sisi udara maupun sisi darat.

Menhub berharap dengan adanya percepatan tersebut diharapkan dapat digunakan pada Agustus 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkannya ketika meninjau lokasi Bandara VVIP IKN yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Saat ini tengah dilaksanakan proses persiapan pembangunan bandara, yang merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa. Kita harapkan apa yang kita bangun ini akan dapat digunakan pada saat 17 Agustus 2024," ujar Menhub dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (6/8/2023).

Menhub menyebut, desain bandara VVIP akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan. Di samping itu, bandara juga akan berkonsep ramah lingkungan atau green airport serta memperhatikan sisi estetika.

"Kita akan memberikan satu upaya yang terbaik agar arsitektur dari sini tampak budaya dari Kalimantan, dan jangan lupa konsepnya green airport," lanjut Menhub.