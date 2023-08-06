Advertisement
SMART MONEY

Waspada! Ini 5 Tips Hindari Modus Penipuan Salah Transfer

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:01 WIB
Waspada! Ini 5 Tips Hindari Modus Penipuan Salah Transfer
Penipuan Modus Transfer (Foto: Okezone)
JAKARTA - 5 tips hindari modus penipuan salah transfer. Saat ini sudah banyak penipuan dengan berbagai modus.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada ketika menerima uang transfer dari orang yang tidak dikenal. Sebab uang yang ditransfer bisa jadi ada indikasi modus pinjol ilegal atau bahkan kasus pencucian uang.

Melansir dari laman Instagram @ojkindonesia, Sabtu (5/8/2023), Berikut langkah yang perlu dilakukan apabila menerima transfer uang tidak dikenal.

1. Jangan gunakan dana transfer yang tidak dikenal

2. Segara laporkan ke bank

Halaman: 1 2
1 2
