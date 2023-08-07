IHSG Sulit Bangkit di Minggu Ini? Simak Analisanya di Sini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan koreksi di awal perdagangan minggu ini. Di mana IHSG sebelumnya melemah pada perdagangan Jumat 4 Agusutus 2023.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, indeks saham ditutup di bawah garis SMA-20 pada hari Jumat, sehingga cenderung akan melanjutkan koreksi jangka pendek.

"Dengan pelemahan menuju 6.794 menurut analisis Fibonacci retracement apabila menembus ke bawah 6.835," kata Ivan dalam risetnya, Senin (7/8/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.835, 6.794 dan 6.753. Sementara level resistennya di 6.985, 7.012 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan sejumlah saham antara lain, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang akan rebound untuk melanjutkan pembentukan wave (iii) apabila harga tetap di atas support Rp2.330.

Sementara penurunan di bawah Rp2.330 dapat memicu koreksi lanjutan menuju Rp2.270 hingga Rp2.200. Ivan merekomendasikan hold pada saham ADRO dengan target harga terdekat di Rp2.590.

BACA JUGA: 5 Fakta IHSG dan Kapitalisasi Pasar Bursa Menurun di Minggu Ini

Selanjutnya, Ivan menyarankan hold atau buy on weakness pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp2.700-Rp2.790 dengan target harga terdekat di Rp3.020. Ivan menyebut, AMRT kemungkinan besar sedang dalam bentuk leading diagonal.

"Serta akan melanjutkan fase uptrend menuju Rp3.020 selama harga tidak jatuh di bawah Rp2.690," kata Ivan.