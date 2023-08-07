Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sulit Bangkit di Minggu Ini? Simak Analisanya di Sini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |08:56 WIB
IHSG Sulit Bangkit di Minggu Ini? Simak Analisanya di Sini
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan koreksi di awal perdagangan minggu ini. Di mana IHSG sebelumnya melemah pada perdagangan Jumat 4 Agusutus 2023.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, indeks saham ditutup di bawah garis SMA-20 pada hari Jumat, sehingga cenderung akan melanjutkan koreksi jangka pendek.

"Dengan pelemahan menuju 6.794 menurut analisis Fibonacci retracement apabila menembus ke bawah 6.835," kata Ivan dalam risetnya, Senin (7/8/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.835, 6.794 dan 6.753. Sementara level resistennya di 6.985, 7.012 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan sejumlah saham antara lain, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang akan rebound untuk melanjutkan pembentukan wave (iii) apabila harga tetap di atas support Rp2.330.

Sementara penurunan di bawah Rp2.330 dapat memicu koreksi lanjutan menuju Rp2.270 hingga Rp2.200. Ivan merekomendasikan hold pada saham ADRO dengan target harga terdekat di Rp2.590.

Selanjutnya, Ivan menyarankan hold atau buy on weakness pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp2.700-Rp2.790 dengan target harga terdekat di Rp3.020. Ivan menyebut, AMRT kemungkinan besar sedang dalam bentuk leading diagonal.

"Serta akan melanjutkan fase uptrend menuju Rp3.020 selama harga tidak jatuh di bawah Rp2.690," kata Ivan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875088/ihsg-awal-september-2023-dibuka-menguat-0-16-ke-6-964-GT376INb2U.JPG
IHSG Awal September 2023 Dibuka Menguat 0,16% ke 6.964
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875059/ihsg-hari-ini-berpotensi-menguat-mampu-tembus-level-7-000-jelang-akhir-pekan-2z0iyXRAeD.JPG
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Mampu Tembus Level 7.000 Jelang Akhir Pekan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874711/ihsg-berakhir-turun-ke-6-953-di-akhir-agustus-2023-HUS7ZqtHZ9.jpg
IHSG Berakhir Turun ke 6.953 di Akhir Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874532/ihsg-sesi-i-melemah-0-48-ke-level-6-933-zV8FUu4vlW.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 6.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874377/ihsg-akhir-agustus-2023-dibuka-menguat-ke-level-6-972-WYzs0GYA2F.jfif
IHSG Akhir Agustus 2023 Dibuka Menguat ke Level 6.972
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874334/ihsg-bakal-uji-level-7-000-hari-ini-simak-analisanya-BojAYjVbin.jfif
IHSG Bakal Uji Level 7.000 Hari Ini, Simak Analisanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement