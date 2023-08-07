Emiten Real Estate (HBAT) Resmi Melantai di BEI dan Raup Dana Rp26 Miliar

JAKARTA - PT Minahasa Membangun Hebat Tbk (HBAT) resmi mencatatkan saham perdana (listing) di perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. Perseroan memperoleh dana segar dari penawaran umum perdana sebesar Rp26 miliar.

Emiten ke-54 yang tercatat di BEI tahun ini melepas sebanyak 240.740.800 saham atau 23,13% dari modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Di mana perusahaan menetapkan harga IPO yakni Rp108 per saham.

BACA JUGA: 10 UMKM Ditargetkan IPO Tahun Ini

Sebelumnya pada masa penawaran umum atau offering yang berlangsung pada 1-3 Agustus 223, emiten real estate yang berbasis di Minahasa - Sulawesi Utara, mendapatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 31,16 kali, dengan penawaran mencapai 1.181.370.800 saham (11.813.708 lot) dari alokasi saham yang ditawarkan.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Direktur Utama PT Minahasa Membangun Hebat Tbk - Go Ronny Nugroho mengatakan pencatatan saham HBAT pada Senin ini merupakan tonggak sejarah penting bagi perusahaan sejak didirikan pada tahun 2022 di Sulawesi Utara (Sulut).

“Pencapaian ini kian memacu kami untuk terus tumbuh berkesinambungan, tak hanya mengembangkan perumahan di Manado, tapi jugaberkembang," katanya dalam keterangan Senin (7/8/2023).

Seluruh dana dari hasil penawaran umum, setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan IPO, akan digunakan sebesar 46% untuk pembelian landbank dan 45% untuk biaya pembangunan fasilitas umum serta sarana dan prasarana perumahan, seperti kantor marketing, club house dan kolam renang di Perumahan Sawangan Permai – Minahasa.