Bel Perdagangan, IHSG Awal Pekan Dibuka Naik ke Level 6.886

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG menguat tembus ke level 6.886

Pada perdagangan Senin (7/8/2023), hingga pukul 09:08 WIB, indeks komposit bergerak terus menguat 0,37% ke 6.878,24.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 228 saham, 159 melemah dan 216 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rpp499 miliar dari net-volume 1,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,43% di 963,045, indeks JII menguat 0,17% di 552,414, indeks IDX30 tumbuh 0,46% di 500,572, dan indeks MNC36 melesat 0,53% di 370,208.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yakni energi 0,33%, bahan baku0,25%, industri 0,43%, non siklikal 0,15%, siklikal 0,47%, properti 0,14%, transportasi 0,25%. Sedangkan yang melemah ada sektor kesehatan 0,67%, keuangan 0,06%, teknologi 0,03%, infrastruktur 0,03%.