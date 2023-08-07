Saham Minahasa Hebat (HBAT) Melesat 9,25% di Debut Perdana Perdagangan BEI

JAKARTA - PT Minahasa Membangun Hebat Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. Emiten dengan kode HBAT membukukan kenaikan harga saham 9,25% ke level Rp118 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp108 per saham.

Hingga pukul 09.08 WIB, harga saham HBAT berada di posisi Rp113 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 50,05 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,60 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 8.055 kali.

“Pencatatan saham ini merupakan langkah besar bagi perseroan ke depannya. Kami berharap dengan pencatatan saham ini bisa memberikan alternatif investasi bagi investor dan mendorong perusahaan dengan lebih baik lagi,” kata Komisaris Utama HBAT, Rommy Posma Leke, di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (7/8/2023).

Dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 240,74 juta atau 23,13% dari modal ditempatkan dan disetor. Melalui aksi korporasi ini, perseroan berpotensi meraup dana sebesar Rp26 miliar.

Adapun, sebesar 46% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk pembelian landbank dengan rincian, seluas 38.000 meter persegi dari Hendra Sutanto yang berlokasi di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Tanah seluas 1.323 meter persegi dari Jon Fieris yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, serta tanah seluas 1.050 meter persegi dari Jon Fieris yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.