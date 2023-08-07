Perusahaan Investasi Warren Buffett Cetak Laba Rp546 Triliun di Kuartal I-2023

JAKARTA - Perusahaan milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway meraup laba USD36 miliar setara dengan Rp546 triliun pada Kuartal I-2023. (Kurs: Rp15.181/USD).

Melansir dari Reuters, Jakarta Senin (7/8/2023), hal ini karena adanya peningkatan suku bunga pada asuransi mobil Geico.

BACA JUGA:

Meningkatnya suku bunga, dan hasil yang lebih baik di perusahaan asuransi mobil Geico, memungkinkan bisnis asuransi Berkshire menghasilkan lebih banyak uang pada kuartal II-2023, dengan laba naik 38% dan bunga serta pendapatan investasi lainnya tumbuh enam kali lipat.

Tetapi sementara laba operasi mencapai USD10 miliar.

BACA JUGA:

Laba juga turun di salah satu bisnis terbesar Berkshire, kereta api BNSF, dengan penurunan 24% yang mencerminkan pengiriman barang konsumsi yang lebih rendah, persaingan harga dari pengemudi truk, dan gaji karyawan lebih tinggi.