Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perusahaan Investasi Warren Buffett Cetak Laba Rp546 Triliun di Kuartal I-2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:37 WIB
Perusahaan Investasi Warren Buffett Cetak Laba Rp546 Triliun di Kuartal I-2023
Warrent Buffett. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway meraup laba USD36 miliar setara dengan Rp546 triliun pada Kuartal I-2023. (Kurs: Rp15.181/USD).

Melansir dari Reuters, Jakarta Senin (7/8/2023), hal ini karena adanya peningkatan suku bunga pada asuransi mobil Geico.

 BACA JUGA:

Meningkatnya suku bunga, dan hasil yang lebih baik di perusahaan asuransi mobil Geico, memungkinkan bisnis asuransi Berkshire menghasilkan lebih banyak uang pada kuartal II-2023, dengan laba naik 38% dan bunga serta pendapatan investasi lainnya tumbuh enam kali lipat.

Tetapi sementara laba operasi mencapai USD10 miliar.

 BACA JUGA:

Laba juga turun di salah satu bisnis terbesar Berkshire, kereta api BNSF, dengan penurunan 24% yang mencerminkan pengiriman barang konsumsi yang lebih rendah, persaingan harga dari pengemudi truk, dan gaji karyawan lebih tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3185028/ihsg_ditutup_melemah-qR0H_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement