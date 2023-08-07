Ekonomi Indonesia Tumbuh, IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.886

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 33,52 poin atau 0,49% ke level 6.886,36.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Senin (7/8/2023), terdapat 276 saham menguat, 245 saham melemah dan 223 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,2 triliun dari 16,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,77% ke 966,397, indeks JII menguat 0,03% ke 551,654, indeks IDX30 menguat 0,78% ke 502,165 dan indeks MNC36 menguat 0,71% ke 370,869.

Indeks sektoral yang menguat adalah sektor energi 0,12%, bahan baku 0,48%, industri 0,53%, siklikal 0,3%, keuangan 0,81%, teknologi 0,65%, transportasi 0,35%. Indeks melemah ada sektor non siklikal 0,19%, kesehatan 0,71%, properti 0,07%, infrastruktur 0,38%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) naik 25,00% di Rp80, PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) naik 24,72% di Rp444 dan PT Multi Garam Utama Tbk (GTBO) menguat 13,00% di Rp113.