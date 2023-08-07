Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ekonomi Indonesia Tumbuh, IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.886

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:30 WIB
Ekonomi Indonesia Tumbuh, IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.886
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 33,52 poin atau 0,49% ke level 6.886,36.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Senin (7/8/2023), terdapat 276 saham menguat, 245 saham melemah dan 223 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,2 triliun dari 16,2 miliar saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 menguat 0,77% ke 966,397, indeks JII menguat 0,03% ke 551,654, indeks IDX30 menguat 0,78% ke 502,165 dan indeks MNC36 menguat 0,71% ke 370,869.

Indeks sektoral yang menguat adalah sektor energi 0,12%, bahan baku 0,48%, industri 0,53%, siklikal 0,3%, keuangan 0,81%, teknologi 0,65%, transportasi 0,35%. Indeks melemah ada sektor non siklikal 0,19%, kesehatan 0,71%, properti 0,07%, infrastruktur 0,38%.

 BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) naik 25,00% di Rp80, PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) naik 24,72% di Rp444 dan PT Multi Garam Utama Tbk (GTBO) menguat 13,00% di Rp113.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875088/ihsg-awal-september-2023-dibuka-menguat-0-16-ke-6-964-GT376INb2U.JPG
IHSG Awal September 2023 Dibuka Menguat 0,16% ke 6.964
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875059/ihsg-hari-ini-berpotensi-menguat-mampu-tembus-level-7-000-jelang-akhir-pekan-2z0iyXRAeD.JPG
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Mampu Tembus Level 7.000 Jelang Akhir Pekan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874711/ihsg-berakhir-turun-ke-6-953-di-akhir-agustus-2023-HUS7ZqtHZ9.jpg
IHSG Berakhir Turun ke 6.953 di Akhir Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874532/ihsg-sesi-i-melemah-0-48-ke-level-6-933-zV8FUu4vlW.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 6.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874377/ihsg-akhir-agustus-2023-dibuka-menguat-ke-level-6-972-WYzs0GYA2F.jfif
IHSG Akhir Agustus 2023 Dibuka Menguat ke Level 6.972
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874334/ihsg-bakal-uji-level-7-000-hari-ini-simak-analisanya-BojAYjVbin.jfif
IHSG Bakal Uji Level 7.000 Hari Ini, Simak Analisanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement