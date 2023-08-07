Jual Rokok, Wismilak Inti Makmur (WIIM) Raup Laba Rp246,8 Miliar di Semester I 2023

JAKARTA - PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) meraup laba sebesar Rp246,87 miliar di semester I 2023. Laba WIIM naik 200,49% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp82,15 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan laba bersih, angka penjualan perseroan juga naik 46,33% menjadi Rp2,38 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1,62 triliun. Adapun, penjualan ekspor tercatat sebesar Rp33,25 miliar, naik 113,46% dari sebelumnya Rp15,58 miliar.

Kemudian, penjualan lokal hingga Juni 2023 tercatat sebesar Rp2 triliun, dengan rincian, penjualan produk sigaret kretek mesin sebesar Rp1,70 triliun, produk sigaret kretek tangan sebesar Rp296,08 miliar, dan penjualan cerutu tercatat sebesar Rp1,04 miliar. Sementara, penjualan produk lainnya sebesar Rp342,40 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan naik 36,53% menjadi Rp1,77 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,29 triliun. Selanjutnya, beban umum dan administrasi juga naik menjadi Rp106,10 miliar dari sebelumnya Rp98,28 miliar. Beban penjualan perseroan juga naik menjadi Rp191,32 miliar dari sebelumnya Rp135,65 miliar.