Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Turun di Semester I-2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |08:37 WIB
Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Turun di Semester I-2023
Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Turun di Semester I-2023. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Para ekonom memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% pada kuartal II-2023. Namun untuk capaian di semester I-2023 diprediksi di bawah realisasi periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman memproyeksikan, sepanjang paruh pertama tahun 2023, pertumbuhan PDB diprediksi mencapai 5,04% yoy.

"Capaian tersebut turun dari pertumbuhan 5,25% yoy yang tercatat pada semester I-2022," ujar Faisal, dikutip dari Antara, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, perlambatan tersebut dapat dikaitkan dengan perlambatan ekonomi global di tengah inflasi global dan tingkat kebijakan suku bunga global yang terus tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Sementara itu, untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai 5,04% secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.

Faisal menilai pertumbuhan PDB kuartal II-2023 utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan belanja pemerintah.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan setelah berakhirnya pandemi, sehingga mobilitas masyarakat meningkat.

Selain itu, tren penurunan inflasi dan dampak musiman yang positif dari perayaan Idul Fitri dan Idul Adha semakin menunjang belanja konsumen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement