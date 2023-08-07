Emas Antam Masih Dijual Rp1.074.000/Gram Hari Ini

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) terpantau stagnan pada perdagangan hari ini. Emas Antam tidak mengalami perubahan di Rp1.074.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas ingin menjual emas batangannya, juga stagnan di harga Rp953.000 per gram dari hari sebelumnya yang sempat menguat.

Mengutip dari laman logammulia.com, Senin (7/8/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram berada di level Rp587.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.145.000, dan 10 gram Rp10.235.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.845.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp507.320.000 dan Rp1.014.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp587.000

Emas 1 gram: Rp1.074.000

Emas 2 gram: Rp2.088.000

Emas 3 gram: Rp3.107.000

Emas 5 gram: Rp5.145.000